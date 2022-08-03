Орлята Чапая (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно
8.51968, Орлята Чапая
Кино для детей, Для самых маленьких79 мин18+
О фильме
Во время Гражданской войны в дивизию Василия Чапаева попадает юный Ваня Афанасьев: грамотный паренек помог полку командира Кострова, который потерял много бойцов в неравном бою с белыми. Ваня становится успешным разведчиком и заводит нового друга – 12-летнего пулеметчика Лeшу. Вот только у Лeши есть большой секрет: на самом деле он – девочка Лена.
СтранаСССР
ЖанрКино для детей, Для самых маленьких
КачествоSD
Время79 мин / 01:19
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ЮПРежиссёр
Юрий
Победоносцев
- АГАктёр
Александр
Гречаный
- ЮКАктёр
Юрий
Кузьменков
- ДМАктёр
Дмитрий
Масанов
- Актёр
Виктор
Проскурин
- ВПАктёр
Владимир
Прохоров
- ИРАктёр
Иван
Рыжов
- Актёр
Аркадий
Трусов
- АЧАктёр
Алексей
Чернов
- ВПАктриса
Вера
Петрова
- ЕКАктёр
Евгений
Красавцев
- АШСценарист
Анатолий
Шайкевич
- ИШСценарист
Ирина
Шведова
- ВПКомпозитор
Валерий
Петров