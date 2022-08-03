Орлята Чапая
Wink
Фильмы
Орлята Чапая

Орлята Чапая (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно

8.51968, Орлята Чапая
Кино для детей, Для самых маленьких79 мин18+

О фильме

Во время Гражданской войны в дивизию Василия Чапаева попадает юный Ваня Афанасьев: грамотный паренек помог полку командира Кострова, который потерял много бойцов в неравном бою с белыми. Ваня становится успешным разведчиком и заводит нового друга – 12-летнего пулеметчика Лeшу. Вот только у Лeши есть большой секрет: на самом деле он – девочка Лена.

Страна
СССР
Жанр
Кино для детей, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.4 IMDb