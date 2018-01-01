Wink
Фильмы
Орлята Чапая
Актёры и съёмочная группа фильма «Орлята Чапая»

Актёры и съёмочная группа фильма «Орлята Чапая»

Режиссёры

Юрий Победоносцев

Юрий Победоносцев

Режиссёр

Актёры

Александр Гречаный

Александр Гречаный

Актёрдядя Игнат
Юрий Кузьменков

Юрий Кузьменков

АктёрКостров
Дмитрий Масанов

Дмитрий Масанов

Актёрподпольщик
Виктор Проскурин

Виктор Проскурин

АктёрВитька
Владимир Прохоров

Владимир Прохоров

АктёрДергачев
Иван Рыжов

Иван Рыжов

Актёркомиссар Уграй
Аркадий Трусов

Аркадий Трусов

Актёрдядя Семен
Алексей Чернов

Алексей Чернов

АктёрДанилыч
Вера Петрова

Вера Петрова

Актрисапомещица
Евгений Красавцев

Евгений Красавцев

Актёрначальник кавалерии

Сценаристы

Анатолий Шайкевич

Анатолий Шайкевич

Сценарист
Ирина Шведова

Ирина Шведова

Сценарист

Композиторы

Валерий Петров

Валерий Петров

Композитор