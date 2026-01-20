Крылья (фильм, 1966) смотреть онлайн

Крылья
1966, Крылья
Драма84 мин0+
О фильме

Давно окончилась война, но для героини фильма, бывшей летчицы, только те годы и были наполнены подлинным смыслом. Она глубоко переживает разлад с действительностью, отсутствие контакта с дочерью. Ей никак не удается приспособиться к этой мирной, обыденной жизни, в ней не гаснет пронзительное желание летать...

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb

