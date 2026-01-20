Крылья (фильм, 1966) смотреть онлайн
1966, Крылья
Драма84 мин0+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
Давно окончилась война, но для героини фильма, бывшей летчицы, только те годы и были наполнены подлинным смыслом. Она глубоко переживает разлад с действительностью, отсутствие контакта с дочерью. Ей никак не удается приспособиться к этой мирной, обыденной жизни, в ней не гаснет пронзительное желание летать...
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ЛШРежиссёр
Лариса
Шепитько
- Актриса
Майя
Булгакова
- Актёр
Сергей
Никоненко
- ЖБАктриса
Жанна
Болотова
- ПКАктёр
Пантелеймон
Крымов
- ЛДАктёр
Леонид
Дьячков
- ВГАктёр
Владимир
Горелов
- ЮМАктёр
Юрий
Медведев
- НГАктёр
Николай
Граббе
- ЖААктриса
Жанна
Александрова
- РМАктриса
Римма
Маркова
- Актёр
Аркадий
Трусов
- ОГАктриса
Ольга
Гобзева
- БЮАктёр
Борис
Юрченко
- Актёр
Евгений
Евстигнеев
- НГАктриса
Наталья
Гицерот
- МКАктриса
Мария
Кравчуновская
- ПДАктёр
Петр
Должанов
- ВМАктёр
Вадим
Михайлов
- ВБАктёр
Владимир
Бурмистров
- СВАктёр
С.
Веселов
- ОГАктёр
О.
Грабак
- ПГАктёр
П.
Гуров
- ЮКАктёр
Ю.
Крючков
- КПАктёр
К.
Панченко
- ТПАктриса
Т.
Посникова
- ВЗАктёр
Валерий
Заливин
- ИКАктёр
Игорь
Кашинцев
- Актриса
Алевтина
Румянцева
- ЛВАктёр
Лев
Вайнштейн
- ПГАктёр
Павел
Гуров
- ВВАктёр
Виталий
Вульф
- НРСценарист
Наталья
Рязанцева
- ВМПродюсер
Валентин
Маслов
- ЛЛМонтажёр
Лидия
Лысенкова
- ИСОператор
Игорь
Слабневич
- РЛКомпозитор
Роман
Леденев