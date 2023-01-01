Даурия (сериал, 1971) смотреть онлайн
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Сюжет
«Даурия» — фильм о забайкальском казачестве накануне революции и первой мировой. Время разрушения традиций и устоев.
Роман Улыбин, молодой и беззаботный казак, думает только об одном — как получить в жены любимую девчонку Дашутку, ведь ее семья хочет выдать дочь за богатого сына местного трактирщика. Тем временем, мир вокруг не хочет ждать и резко меняется — начинается война с Германией, и Роман просто не может оставаться в стороне. Рядом со станицей проводят каторжанина Василия Улыбина, что становится позором для семьи казаков, но сам Василий считает, что он пострадал за правое дело и не собирается бросать его в будущем... Что сделает революция и война с казачеством, изменится ли оно в эту эпоху перемен?
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Информация
СтранаСССР
ЖанрыИсторические, Приключения, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
- ВТРежиссёр
Виктор
Трегубович
- ВСАктёр
Виталий
Соломин
- ВШАктёр
Василий
Шукшин
- СГАктриса
Светлана
Головина
- Актёр
Аркадий
Трусов
- Актёр
Петр
Шелохонов
- ВКАктриса
Вера
Кузнецова
- ФОАктёр
Федор
Одиноков
- ЛМАктриса
Любовь
Малиновская
- ЕМАктёр
Евгений
Малянцев
- Актёр
Ефим
Копелян
- ЮКСценарист
Юрий
Клепиков
- ВТСценарист
Виктор
Трегубович
- КССценарист
Константин
Седых
- ВСПродюсер
Владимир
Семенец
- ВСХудожник
В.
Скрадоль
- ЕУХудожница
Елизавета
Урлина
- ЕМОператор
Евгений
Мезенцев
- ГПКомпозитор
Георгий
Портнов