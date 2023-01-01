Даурия (сериал, 1971) смотреть онлайн

Сюжет

«Даурия» — фильм о забайкальском казачестве накануне революции и первой мировой. Время разрушения традиций и устоев.



Роман Улыбин, молодой и беззаботный казак, думает только об одном — как получить в жены любимую девчонку Дашутку, ведь ее семья хочет выдать дочь за богатого сына местного трактирщика. Тем временем, мир вокруг не хочет ждать и резко меняется — начинается война с Германией, и Роман просто не может оставаться в стороне. Рядом со станицей проводят каторжанина Василия Улыбина, что становится позором для семьи казаков, но сам Василий считает, что он пострадал за правое дело и не собирается бросать его в будущем... Что сделает революция и война с казачеством, изменится ли оно в эту эпоху перемен?



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