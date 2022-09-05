Даурия (сериал, 1971) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
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О сериале
Хроника жизни небольшого поселка в Забайкалье накануне первой мировой войны и в годы Октябрьской революции.
Рушатся вековые устои, происходит расслоение масс, в результате которого одни идут воевать за революцию, другие - против нее.
Главный герой - молодой казак Роман Улыбин. Поначалу этот беззаботный сорвиголова занят только одним вопросом: выйдет за него замуж любимая девушка Дашутка или ее отдадут за купеческого сына Алешку. Однако постепенно парень замечает, что мир вокруг изменился, люди воюют за равенство и социальную справедливость, и он, бравый казак, не может остаться в стороне…
СтранаСССР
ЖанрИсторический, Приключения, Драма, Мелодрама
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ВТРежиссёр
Виктор
Трегубович
- ВСАктёр
Виталий
Соломин
- ВШАктёр
Василий
Шукшин
- СГАктриса
Светлана
Головина
- Актёр
Аркадий
Трусов
- Актёр
Петр
Шелохонов
- ВКАктриса
Вера
Кузнецова
- ФОАктёр
Федор
Одиноков
- ЛМАктриса
Любовь
Малиновская
- ЕМАктёр
Евгений
Малянцев
- Актёр
Ефим
Копелян
- ЮКСценарист
Юрий
Клепиков
- ВТСценарист
Виктор
Трегубович
- КССценарист
Константин
Седых
- ВСПродюсер
Владимир
Семенец
- ВСХудожник
В.
Скрадоль
- ЕУХудожница
Елизавета
Урлина
- ЕМОператор
Евгений
Мезенцев
- ГПКомпозитор
Георгий
Портнов