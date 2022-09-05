Даурия. Серия 2
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Даурия
1-й сезон
2-я серия
9.51971, Даурия. Серия 2
Драма, Мелодрама18+

Даурия (сериал, 1971) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Хроника жизни небольшого поселка в Забайкалье накануне первой мировой войны и в годы Октябрьской революции.

Рушатся вековые устои, происходит расслоение масс, в результате которого одни идут воевать за революцию, другие - против нее.

Главный герой - молодой казак Роман Улыбин. Поначалу этот беззаботный сорвиголова занят только одним вопросом: выйдет за него замуж любимая девушка Дашутка или ее отдадут за купеческого сына Алешку. Однако постепенно парень замечает, что мир вокруг изменился, люди воюют за равенство и социальную справедливость, и он, бравый казак, не может остаться в стороне…

Страна
СССР
Жанр
Исторический, Приключения, Драма, Мелодрама
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Даурия»