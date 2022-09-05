Хроника жизни небольшого поселка в Забайкалье накануне первой мировой войны и в годы Октябрьской революции.



Рушатся вековые устои, происходит расслоение масс, в результате которого одни идут воевать за революцию, другие - против нее.



Главный герой - молодой казак Роман Улыбин. Поначалу этот беззаботный сорвиголова занят только одним вопросом: выйдет за него замуж любимая девушка Дашутка или ее отдадут за купеческого сына Алешку. Однако постепенно парень замечает, что мир вокруг изменился, люди воюют за равенство и социальную справедливость, и он, бравый казак, не может остаться в стороне…

