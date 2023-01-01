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Даурия
1-й сезон

Даурия (сериал, 1971) сезон 1 смотреть онлайн

9.51971, Даурия. Сезон 1 2 серии
Драмы, Мелодрамы16+

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1-й сезон

Сюжет

Хроника жизни небольшого поселка в Забайкалье накануне первой мировой войны и в годы Октябрьской революции.

Рушатся вековые устои, происходит расслоение масс, в результате которого одни идут воевать за революцию, другие - против нее.

Главный герой - молодой казак Роман Улыбин. Поначалу этот беззаботный сорвиголова занят только одним вопросом: выйдет за него замуж любимая девушка Дашутка или ее отдадут за купеческого сына Алешку. Однако постепенно парень замечает, что мир вокруг изменился, люди воюют за равенство и социальную справедливость, и он, бравый казак, не может остаться в стороне…

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Даурия»

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