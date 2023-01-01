Остров сокровищ (фильм, 1971) смотреть онлайн бесплатно
9.01971, Остров сокровищ
Приключения, Семейные82 мин0+
Сюжет
Юноша Джим находит карту, указывающую путь к острову, где хранится сокровище капитана Джона Флинта. В качестве юнги Джим отправляется за богатствами на корабле «Эспаньола», но среди членов команды оказываются пираты во главе со зловещим Джоном Сильвером.
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Информация
СтранаСССР
КачествоSD
ЖанрыСемейные, Приключения
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ЕФРежиссёр
Евгений
Фридман
- БААктёр
Борис
Андреев
- АЛАктёр
Ааре
Лаанеметс
- ЛНАктёр
Лаймонас
Норейка
- АМАктёр
Альгимантас
Масюлис
- ЮУАктёр
Юозас
Урманавичюс
- ЛШАктриса
Людмила
Шагалова
- ВТАктёр
Витаутас
Томкус
- ИКАктёр
Игорь
Класс
- АФАктёр
Андрей
Файт
- ВГАктёр
Владимир
Грамматиков
- ЭДСценарист
Эдгар
Дубровский
- ЕФСценарист
Евгений
Фридман
- РЛСценарист
Роберт
Льюис Стивенсон
- ЭИАктёр дубляжа
Эдуард
Изотов
- ВРАктёр дубляжа
Виктор
Рождественский
- ВДАктёр дубляжа
Владимир
Дружников
- ЛМАктёр дубляжа
Леонид
Марков
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Курилов
- ЭМХудожница
Элла
Маклакова
- АРКомпозитор
Алексей
Рыбников