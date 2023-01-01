Остров сокровищ
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Остров сокровищ

Остров сокровищ (фильм, 1971) смотреть онлайн бесплатно

9.01971, Остров сокровищ
Приключения, Семейные82 мин0+

Сюжет

Юноша Джим находит карту, указывающую путь к острову, где хранится сокровище капитана Джона Флинта. В качестве юнги Джим отправляется за богатствами на корабле «Эспаньола», но среди членов команды оказываются пираты во главе со зловещим Джоном Сильвером.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Семейные, Приключения

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Остров сокровищ»