Остров сокровищ (фильм, 1971) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Юноша Джим находит карту, указывающую путь к острову, где хранится сокровище капитана Джона Флинта. В качестве юнги Джим отправляется за богатствами на корабле «Эспаньола», но среди членов команды оказываются пираты во главе со зловещим Джоном Сильвером.



Остров сокровищ смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.