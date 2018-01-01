Wink
Юозас Урманавичюс
Юозас Урманавичюс

Юозас Урманавичюс

Карьера
Актёр
Дата рождения
1 августа 1931 г. (43 года)
Дата смерти
20 августа 1974 г.

Фильмография

Актёр