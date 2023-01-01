Ледяная внучка (фильм, 1980) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Оказывается, у Деда Мороза рождается много помощниц – внучек, которые помогают людям пережить зиму и исчезают с приходом весны. Одна из них, вопреки всем запретам, открывает сердце простому гончару Гриде. Чтобы остаться с любимым, Снегурочка решает стать самой обычной девушкой. Тогда-то краса�вицу и примечает богатый князь, считающий, что она обязана стать его женой. Снегурочке и Гриде придeтся непросто, ведь влюбленным нужно обмануть не только коварного князя, но и сами законы природы.



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