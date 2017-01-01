Три сестры (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Жизнь трех сестер – Ольги, Ирины и Маши – кажется им самой обыкновенной. Но их жажда любви, нерастраченная страсть, сильные чувства ищут выхода и то и дело вырываются наружу – вопреки обстоятельствам, прави�лам, приличиям. Хотя они существуют в обыденных обстоятельствах: работают, мечтают, страдают от ощущения времени, которое уходит безвозвратно, все они хотят любви – настоящей, сильной, наполняющей жизнь светом и смыслом.
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Информация
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ЮГРежиссёр
Юрий
Грымов
- Актёр
Александр
Балуев
- МСАктёр
Максим
Суханов
- Актриса
Анна
Каменкова
- ИМАктриса
Ирина
Мазуркевич
- Актриса
Людмила
Полякова
- Актёр
Игорь
Ясулович
- ИЯАктёр
Игорь
Яцко
- Актёр
Александр
Пашутин
- Актёр
Владимир
Носик
- ВПАктёр
Виктор
Потапешкин
- ОМСценарист
Ольга
Михайлова
- АЧСценарист
Антон
Чехов
- ЮГПродюсер
Юрий
Грымов
- СЗПродюсер
Сергей
Зернов
- ВММонтажёр
Владимир
Марков
- ЮГОператор
Юрий
Грымов
- ВДКомпозитор
Владимир
Дашкевич