Три сестры (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Жизнь трех сестер – Ольги, Ирины и Маши – кажется им самой обыкновенной. Но их жажда любви, нерастраченная страсть, сильные чувства ищут выхода и то и дело вырываются наружу – вопреки обстоятельствам, прави�лам, приличиям. Хотя они существуют в обыденных обстоятельствах: работают, мечтают, страдают от ощущения времени, которое уходит безвозвратно, все они хотят любви – настоящей, сильной, наполняющей жизнь светом и смыслом.



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