Гостья из будущего (Сериал, 1984 год) смотреть онлайн

Сюжет

«Гостья из будущего» — фильм о том, как школьник вышел за кефиром и нашел машину времени. Советская адаптация произведения «Сто лет тому вперед» Кира Булычева.



Москва, 1984 год. Школьник Коля Герасимов случайно находит машину времени в заброшенном доме, активирует ее и перемещается в далекое будущее, н�а сто лет вперед. Там он сталкивается с удивительным миром роботов, инопланетян, космических кораблей и загадочных технологий. Но самое страшное — это вторжение космических пиратов, которые похищают у девочки из будущего, Алисы Селезневой, миелофон, изобретение для чтения мыслей. Коле удается забрать устройство и спрятать его в своем времени. Однако за ним через открытый временной портал устремляются как пираты, так и сама Алиса: ей непременно нужно вернуть свой прибор.



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