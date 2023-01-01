Гостья из будущего (сериал, 1984) сезон 1 смотреть онлайн
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Путешествие через время и пространство к невероятным приключениям. Включайте первый сезон любимой советской фантастической ленты «Гостья из будущего» — фильм (1984) смотреть онлайн бесплатно можно на портале Wink!
В первом сезоне мы знакомимся с Колей Герасимовым, который случайно активирует машину времени и попадает в будущее, 2084-й год. Там школьника ждет мир роботов, инопланетян и космических путешествий, а также невообразимые технологии будущего. Однако не все так радужно: на Землю вторглись космические пираты, которые похищают у Алисы Селезневой, девочки из будущего, миелофон — устройство для чтения мыслей. Коле удается перехватить этот прибор и спрятать его в своем времени. Между тем пираты устремляются через открытый временной портал вслед за ним, чтобы отобрать миелофон и изменить ход истории.
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Информация
СтранаСССР
ЖанрыСемейные, Фантастика, Приключения, Мини-сериалы
Рейтинг
- ПАРежиссёр
Павел
Арсенов
- НМАктриса
Наталья
Мурашкевич
- АФАктёр
Алексей
Фомкин
- Актёр
Вячеслав
Невинный
- Актёр
Михаил
Кононов
- ИНАктёр
Илья
Наумов
- ЕМАктриса
Елена
Метелкина
- ЕГАктёр
Евгений
Герасимов
- Актёр
В�ладимир
Носик
- ТПАктриса
Татьяна
Полосухина
- Актёр
Борис
Щербаков
- ПАСценарист
Павел
Арсенов
- КБСценарист
Кир
Булычёв
- ГФПродюсер
Георгий
Федянин
- ТДАктриса дубляжа
Татьяна
Дасковская
- МКАктёр дубляжа
Михаил
Кокшенов
- ОКХудожница
Ольга
Кравченя
- ВОХудожница
Валентина
Олоновская
- СООператор
Сергей
Онуфриев
- ЕККомпозитор
Евгений
Крылатов