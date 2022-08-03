Гостья из будущего. Серия 5
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Гостья из будущего
1-й сезон
5-я серия

Гостья из будущего (сериал, 1984) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

9.51984, Гостья из будущего. Серия 5
Фантастика, Семейный6+

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О сериале

Москва, 1984. Оказавшись в заброшенном доме, школьник Коля Герасимов случайно активирует машину времени и переносится в 2084 год. Но кроме роботов, инопланетян, космолетов и загадочных устройств, мальчик видит там вторгшихся на Землю космических пиратов. Бандиты похищают миелофон – прибор для чтения мыслей – у девочки будущего Алисы Селезневой. Коле удается перехватить прибор и спрятать его в своем времени. Но в открытый временной портал за ним бросаются и пираты, и хозяйка миелофона Алиса.

Страна
СССР
Жанр
Семейный, Фантастика, Приключения
Качество
Full HD
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гостья из будущего»