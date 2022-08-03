WinkДетямГостья из будущего1-й сезон5-я серия
Гостья из будущего (сериал, 1984) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
9.51984, Гостья из будущего. Серия 5
Фантастика, Семейный6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Москва, 1984. Оказавшись в заброшенном доме, школьник Коля Герасимов случайно активирует машину времени и переносится в 2084 год. Но кроме роботов, инопланетян, космолетов и загадочных устройств, мальчик видит там вторгшихся на Землю космических пиратов. Бандиты похищают миелофон – прибор для чтения мыслей – у девочки будущего Алисы Селезневой. Коле удается перехватить прибор и спрятать его в своем времени. Но в открытый временной портал за ним бросаются и пираты, и хозяйка миелофона Алиса.
СтранаСССР
ЖанрСемейный, Фантастика, Приключения
КачествоFull HD
Время63 мин / 01:03
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
8.0 IMDb
- ПАРежиссёр
Павел
Арсенов
- НМАктриса
Наталья
Мурашкевич
- АФАктёр
Алексей
Фомкин
- Актёр
Вячеслав
Невинный
- Актёр
Михаил
Кононов
- ИНАктёр
Илья
Наумов
- ЕМАктриса
Елена
Метелкина
- ЕГАктёр
Евгений
Герасимов
- Актёр
Владимир
Носик
- ТПАктриса
Татьяна
Полосухина
- Актёр
Борис
Щербаков
- ПАСценарист
Павел
Арсенов
- КБСценарист
Кир
Булычёв
- ГФПродюсер
Георгий
Федянин
- ТДАктриса дубляжа
Татьяна
Дасковская
- МКАктёр дубляжа
Михаил
Кокшенов
- ОКХудожница
Ольга
Кравченя
- ВОХудожница
Валентина
Олоновская
- СООператор
Сергей
Онуфриев
- ЕККомпозитор
Евгений
Крылатов