День и вся жизнь (фильм, 1969) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В войну во время освобождения деревни Катю Морозову спас от верной гибели простой советский солдат Николай. В этот счастливый миг их связала любовь, но через несколько дней им пришлось расстаться. Вскоре у Кати родился сын Алеша. Все послевоенные годы его мать жила надеждой, не требуя от жизни многого, а Николай не давал о себе вестей. Спустя годы Алексей, уже старшеклассник, решает разыскать родного отца.



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