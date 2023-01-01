День и вся жизнь
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День и вся жизнь

День и вся жизнь (фильм, 1969) смотреть онлайн бесплатно

9.21969, День и вся жизнь
Драмы, Советские79 мин12+

Сюжет

В войну во время освобождения деревни Катю Морозову спас от верной гибели простой советский солдат Николай. В этот счастливый миг их связала любовь, но через несколько дней им пришлось расстаться. Вскоре у Кати родился сын Алеша. Все послевоенные годы его мать жила надеждой, не требуя от жизни многого, а Николай не давал о себе вестей. Спустя годы Алексей, уже старшеклассник, решает разыскать родного отца.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb