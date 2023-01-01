День и вся жизнь (фильм, 1969) смотреть онлайн бесплатно
9.21969, День и вся жизнь
Драмы, Советские79 мин12+
Сюжет
В войну во время освобождения деревни Катю Морозову спас от верной гибели простой советский солдат Николай. В этот счастливый миг их связала любовь, но через несколько дней им пришлось расстаться. Вскоре у Кати родился сын Алеша. Все послевоенные годы его мать жила надеждой, не требуя от жизни многого, а Николай не давал о себе вестей. Спустя годы Алексей, уже старшеклассник, решает разыскать родного отца.
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Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ЮГРежиссёр
Юрий
Григорьев
- Актриса
Раиса
Рязанова
- ВААктёр
Виктор
Авдюшко
- СХАктриса
Светлана
Харитонова
- АЕАктёр
Александр
Ермаков
- ВТАктриса
Валентина
Телегина
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- ДГАктёр
Дмитрий
Горшаков
- БМАктёр
Борис
Майхровский
- АЧАктёр
Алексей
Чернов
- ЕКАктёр
Евгений
Карельских
- ГБСценарист
Григорий
Бакланов
- ВММонтажёр
Валентина
Миронова
- АРКомпозитор
Алексей
Рыбников