Приход луны (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно
7.21987, Приход луны
Мелодрама72 мин18+
О фильме
Гимнастка Катя летит на соревнования, но из-за погоды ее самолету приходится незапланированно сесть в маленьком городке. Именно здесь Катя родилась и училась, и внезапный визит пробуждает в ней давние воспоминания. Навестив свою старую школу, девушка знакомится с учителем пения Петром Калошиным и влюбляется в него. Однако роман длится недолго. Вернувшись с соревнований, Катя разрывает их отношения, но Петр не перестает ее любить даже спустя много лет, когда становится именитым композитором.
Рейтинг
5.5 IMDb
- ЮШРежиссёр
Юрий
Швырев
- АОАктёр
Александр
Овчинников
- ОЕАктриса
Оксана
Ефимова
- ЕПАктриса
Елизавета
Плаксина
- Актриса
Людмила
Иванова
- СХАктриса
Светлана
Харитонова
- НВАктриса
Нелли
Витепаш
- ВВАктриса
Виктория
Верберг
- БЧАктёр
Борис
Чунаев
- АВАктёр
Алексей
Ванин
- НВАктриса
Наталья
Величко
- АГСценарист
Алексей
Габрилович
- ЕГСценарист
Евгений
Габрилович
- ЮШСценарист
Юрий
Швырев
- ВАОператор
Владимир
Архангельский
- БТКомпозитор
Богдан
Троцюк