Приход луны
Wink
Фильмы
Приход луны

Приход луны (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно

7.21987, Приход луны
Мелодрама72 мин18+

О фильме

Гимнастка Катя летит на соревнования, но из-за погоды ее самолету приходится незапланированно сесть в маленьком городке. Именно здесь Катя родилась и училась, и внезапный визит пробуждает в ней давние воспоминания. Навестив свою старую школу, девушка знакомится с учителем пения Петром Калошиным и влюбляется в него. Однако роман длится недолго. Вернувшись с соревнований, Катя разрывает их отношения, но Петр не перестает ее любить даже спустя много лет, когда становится именитым композитором.

Страна
СССР
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Приход луны»