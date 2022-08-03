Гимнастка Катя летит на соревнования, но из-за погоды ее самолету приходится незапланированно сесть в маленьком городке. Именно здесь Катя родилась и училась, и внезапный визит пробуждает в ней давние воспоминания. Навестив свою старую школу, девушка знакомится с учителем пения Петром Калошиным и влюбляется в него. Однако роман длится недолго. Вернувшись с соревнований, Катя разрывает их отношения, но Петр не перестает ее любить даже спустя много лет, когда становится именитым композитором.

