Приход луны
Актёры и съёмочная группа фильма «Приход луны»

Режиссёры

Юрий Швырев

Режиссёр

Актёры

Александр Овчинников

АктёрПетр Федорович Калошин
Оксана Ефимова

АктрисаКатя Прохорова
Елизавета Плаксина

АктрисаСаша Маношина
Людмила Иванова

АктрисаИраида Сергеевна
Светлана Харитонова

Актриса
Нелли Витепаш

Актриса
Виктория Верберг

Актриса
Борис Чунаев

Актёр
Алексей Ванин

Актёр
Наталья Величко

Актриса

Сценаристы

Алексей Габрилович

Сценарист
Евгений Габрилович

Сценарист
Юрий Швырев

Сценарист

Операторы

Владимир Архангельский

Оператор

Композиторы

Богдан Троцюк

Композитор