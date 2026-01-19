Фокусник (фильм, 1968) смотреть онлайн

В маленьком провинциальном городке в студенческом общежитии выступил фокусник Виктор Михайлович Кукушкин. Его фокусы не отличались сложностью и не произвели большого впечатления на публику. Но именно этот вечер послужил началом дружбы между фокусником и студентами...

