Письмо из юности
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Письмо из юности

Письмо из юности (фильм, 1973) смотреть онлайн бесплатно

8.91973, Письмо из юности
Драмы, Советские67 мин12+

Сюжет

Юный Вася мечтает пойти на фронт, но его не пускают. Тогда он решает поступить в водолазную школу, чтобы набраться навыков, которые могут стать полезными на войне. Но даже после этого Васе поручают работу в тылу – чистить озеро от грязи. Разочарованному Васе сложно свыкнуться с такой «унизительной» задачей, но со временем он пересматривает свои взгляды.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Драмы

Рейтинг

6.5 IMDb