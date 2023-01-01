Письмо из юности (фильм, 1973) смотреть онлайн бесплатно
8.91973, Письмо из юности
Драмы, Советские67 мин12+
Сюжет
Юный Вася мечтает пойти на фронт, но его не пускают. Тогда он решает поступить в водолазную школу, чтобы набраться навыков, которые могут стать полезными на войне. Но даже после этого Васе поручают работу в тылу – чистить озеро от грязи. Разочарованному Васе сложно свыкнуться с такой «унизительной» задачей, но со временем он пересматривает свои взгляды.
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Информация
Рейтинг
6.5 IMDb
- ЮГРежиссёр
Юрий
Григорьев
- Актёр
Леонид
Неведомский
- ЕКАктёр
Евгений
Карельских
- ЕКАктёр
Евгений
Кондратьев
- ЛЛАктриса
Лариса
Леонова
- ЕБАктриса
Елена
Борзова
- НДАктриса
Наталья
Дмитриева
- СХАктриса
Светлана
Харитонова
- ККАктриса
Клавдия
К�озлёнкова
- СОАктёр
Сергей
Овчаров
- Актриса
Раиса
Рязанова
- БСОператор
Борис
Середин
- ВККомпозитор
Владимир
Комаров