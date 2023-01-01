Письмо из юности (фильм, 1973) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Юный Вася мечтает пойти на фронт, но его не пускают. Тогда он решает поступить в водолазную школу, чтобы набраться навыков, которые могут стать полезными на войне. Но даже после этого Васе поручают работу в тылу – чистить озеро от грязи. Разочарованному Васе сложно свыкнуться с такой «унизительной» задачей, но со временем он пересматривает свои взгляды.



Письмо из юности смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.