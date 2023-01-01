Балтийское небо
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Балтийское небо

Балтийское небо (сериал, 1960) смотреть онлайн

9.31960, Балтийское небо 1 сезон
Драмы, Исторические12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Одна из суровых страниц Великой Отечественной войны - героическая оборона Ленинграда. В эскадрилью истребителей прибывает новый летчик - майор Лунин. Рассказ о суровых буднях защитников Ленинграда, полных героики и трагизма о тяжелой доле жителей города, попавшего в кольцо вражеской блокады. В центре повествования - судьбы военных летчиков, которым выпало сражаться в небе над Ленинградом и Балтикой.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb