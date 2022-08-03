Балтийское небо (сериал, 1960) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыБалтийское небо1-й сезон2-я серия
9.31960, Балтийское небо. Серия 2
Драма, Военный12+
Одна из суровых страниц Великой Отечественной войны - героическая оборона Ленинграда. В эскадрилью истребителей прибывает новый летчик - майор Лунин. Рассказ о суровых буднях защитников Ленинграда, полных героики и трагизма о тяжелой доле жителей города, попавшего в кольцо вражеской блокады. В центре повествования - судьбы военных летчиков, которым выпало сражаться в небе над Ленинградом и Балтикой.
СтранаСССР
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
КачествоSD
Время78 мин / 01:18
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ВВРежиссёр
Владимир
Венгеров
- ПГАктёр
Петр
Глебов
- ВПАктёр
Всеволод
Платов
- МУАктёр
Михаил
Ульянов
- РБАктёр
Ролан
Быков
- Актёр
Михаил
Козаков
- ИКАктриса
Инна
Кондратьева
- ЭКАктриса
Ээве
Киви
- Актриса
Людмила
Гурченко
- ОБАктёр
Олег
Борисов
- Актёр
Владислав
Стржельчик
- НЧСценарист
Николай
Чуковский
- ИГПродюсер
И.
Гольдин
- ГМОператор
Генрих
Маранджян
- ИШКомпозитор
Исаак
Шварц