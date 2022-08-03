Балтийское небо (сериал, 1960) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Одна из суровых страниц Великой Отечественной войны - героическая оборона Ленинграда. В эскадрилью истребителей прибывает новый летчик - майор Лунин. Рассказ о суровых буднях защитников Ленинграда, полных героики и трагизма о тяжелой доле жителей города, попавшего в кольцо вражеской блокады. В центре повествования - судьбы военных летчиков, которым выпало сражаться в небе над Ленинградом и Балтикой.

