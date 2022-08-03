Еще раз про любовь (фильм, 1967) смотреть онлайн

Еще раз про любовь
1967, Еще раз про любовь
Драма, Мелодрама91 мин0+
О фильме

В шестидесятые, когда велись нескончаемые споры между физиками и лириками, две профессии стали особенно важны — физики и стюардессы. Обе профессии — на грани риска, одна требует женственности, красоты, милосердия, другая — мужественности, ума и таланта.

Страна
СССР
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Еще раз про любовь»