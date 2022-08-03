Еще раз про любовь (фильм, 1967) смотреть онлайн
1967, Еще раз про любовь
Драма, Мелодрама91 мин0+
О фильме
В шестидесятые, когда велись нескончаемые споры между физиками и лириками, две профессии стали особенно важны — физики и стюардессы. Обе профессии — на грани риска, одна требует женственности, красоты, милосердия, другая — мужественности, ума и таланта.
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ГНРежиссёр
Георгий
Натансон
- Актриса
Татьяна
Доронина
- АЛАктёр
Александр
Лазарев
- ОЕАктёр
Олег
Ефремов
- ЕКАктриса
Елена
Королёва
- Актёр
Александр
Ширвиндт
- ВКАктёр
Владимир
Комратов
- ЕКАктёр
Евгений
Карельских
- СЧАктёр
Сергей
Чистяков
- НМАктёр
Николай
Мерзликин
- ЗВАктёр
Зиновий
Высоковский
- ЭРСценарист
Эдвард
Радзинский
- ЮГПродюсер
Юрий
Гальковский
- ЛМХудожница
Людмила
Мочалина
- КММонтажёр
Клавдия
Москвина
- ВНОператор
Владимир
Николаев
- АФКомпозитор
Александр
Флярковский