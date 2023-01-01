Три тополя на Плющихе
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Три тополя на Плющихе

Три тополя на Плющихе (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно

9.61968, Три тополя на Плющихе
Мелодрамы, Советские74 мин12+

Сюжет

Какие они, минуты счастья? Конечно, разные. Но есть среди них и такие: сидит в такси женщина и поeт. Вернее, старательно, не очень умело выводит пронзительную мелодию: «… Опустела без тебя земля, как мне несколько часов прожить». Странное иногда случается в жизни. Встретились два человека — симпатичная замужняя деревенская женщина, мать двоих детей, приехавшая в Москву продавать домашнюю ветчину, и московский шофeр, человек немолодой и далеко не словоохотливый.

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Информация

Страна
СССР
Качество
Full HD
Жанры
Советские, Мелодрамы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.8 IMDb