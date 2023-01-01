Три тополя на Плющихе (фильм, 1968) смотреть онлайн бесплатно
9.61968, Три тополя на Плющихе
Мелодрамы, Советские74 мин12+
Сюжет
Какие они, минуты счастья? Конечно, разные. Но есть среди них и такие: сидит в такси женщина и поeт. Вернее, старательно, не очень умело выводит пронзительную мелодию: «… Опустела без тебя земля, как мне несколько часов прожить». Странное иногда случается в жизни. Встретились два человека — симп�атичная замужняя деревенская женщина, мать двоих детей, приехавшая в Москву продавать домашнюю ветчину, и московский шофeр, человек немолодой и далеко не словоохотливый.
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Информация
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ТЛРежиссёр
Татьяна
Лиознова
- Актриса
Татьяна
Доронина
- ОЕАктёр
Олег
Ефремов
- Актёр
Вячеслав
Шалевич
- Актриса
Алевтина
Румянцева
- НСАктёр
Николай
Смирнов
- ВТАктриса
Валентина
Телегина
- Актёр
Виктор
Сергачев
- ХЛАктёр
Хикмат
Латыпов
- ВПАктёр
Валентин
Печников
- АВАктриса
Анна
Волгина
- АБСценарист
Александр
Борщаговский
- МКПродюсер
Михаил
Капустин
- ПКОператор
Петр
Катаев
- АПКомпозитор
Александра
Пахмутова