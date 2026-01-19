Тревожный вылет
Тревожный вылет

Тревожный вылет (фильм, 1984) смотреть онлайн

1984, Тревожный вылет
Боевик84 мин12+
О фильме

После гибели штурмана командир пограничного боевого вертолёта капитан Жильцов получает задание вылететь на побережье для охраны границы. Вместе с заданием командование вводит в экипаж молодого штурмана старшего лейтенанта Кокорева.

Жильцов был против этой кандидатуры, считая Кокорева слишком заносчивым и хвастливым, но приказ - есть приказ. В день прилета на место Кокорев пришел ночевать в состоянии опьянения, чем подтвердил первоначальные сомнения капитана...

Страна
СССР
Жанр
Боевик
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тревожный вылет»