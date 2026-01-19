Тревожный вылет (фильм, 1984) смотреть онлайн
1984, Тревожный вылет
Боевик84 мин12+
О фильме
После гибели штурмана командир пограничного боевого вертолёта капитан Жильцов получает задание вылететь на побережье для охраны границы. Вместе с заданием командование вводит в экипаж молодого штурмана старшего лейтенанта Кокорева.
Жильцов был против этой кандидатуры, считая Кокорева слишком заносчивым и хвастливым, но приказ - есть приказ. В день прилета на место Кокорев пришел ночевать в состоянии опьянения, чем подтвердил первоначальные сомнения капитана...
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ВЧРежиссёр
Владимир
Чеботарев
- ЕКАктёр
Евгений
Киндинов
- Актёр
Александр
Галибин
- ИДАктриса
Ирина
Дымченко
- ВФАктёр
Владимир
Ферапонтов
- НМАктёр
Ниезахмад
Мусоев
- Актёр
Владимир
Самойлов
- Актёр
Александр
Белявский
- Актёр
Юрий
Саранцев
- ББАктёр
Борис
Бачурин
- ВКАктриса
Вера
Кузнецова
- УЛАктёр
Улдис
Лиелдидж
- ОФАктёр
Олег
Федулов
- Актёр
Петр
Шелохонов
- ВВАктёр
Владимир
Вовк
- ЛДАктёр
Леонид
Довлатов
- ВГАктёр
Владимир
Гусев
- ЛКАктриса
Людмила
Карауш
- НСАктёр
Николай
Сморчков
- НСАктёр
Николай
Стоцкий
- ВЧСценарист
Владимир
Чеботарев
- ВХСценарист
Вячеслав
Хотулев
- ВДПродюсер
Владимир
Дудин
- ББОператор
Борис
Брожовский
- АПКомпозитор
Андрей
Петров