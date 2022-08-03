Любовь - сильное и прекрасное чувство. Кто-то годами ищет ее и не может найти, а кто-то находит, но по разным причинам теряет. Всe что остается человеку, потерявшему любовь, это каждый раз задаваться вопросом почему, как так случилось, что было сделано не так? Что послужило причиной? А причин, как известно, великое множество.

