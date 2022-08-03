Проверка на любовь
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Проверка на любовь

Проверка на любовь (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

9.12013, Проверка на любовь
Мелодрама93 мин16+

О фильме

Любовь - сильное и прекрасное чувство. Кто-то годами ищет ее и не может найти, а кто-то находит, но по разным причинам теряет. Всe что остается человеку, потерявшему любовь, это каждый раз задаваться вопросом почему, как так случилось, что было сделано не так? Что послужило причиной? А причин, как известно, великое множество.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
2.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Проверка на любовь»