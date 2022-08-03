Проверка на любовь (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
9.12013, Проверка на любовь
Мелодрама93 мин16+
О фильме
Любовь - сильное и прекрасное чувство. Кто-то годами ищет ее и не может найти, а кто-то находит, но по разным причинам теряет. Всe что остается человеку, потерявшему любовь, это каждый раз задаваться вопросом почему, как так случилось, что было сделано не так? Что послужило причиной? А причин, как известно, великое множество.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
2.6 IMDb
- ИВРежиссёр
Игорь
Войтулевич
- Актриса
Глафира
Тарханова
- Актёр
Юрий
Батурин
- Актриса
Наталья
Рудова
- Актёр
Илья
Оболонков
- Актёр
Александр
Булатов
- ЕКАктриса
Екатерина
Копанова
- Актриса
Светлана
Колпакова
- АВАктёр
Александр
Воробьев
- Актёр
Сергей
Ларин
- АЛАктриса
Алла
Лавлинская
- АГСценарист
Анна
Гусельникова
- ЕМПродюсер
Елена
Марковская
- МБПродюсер
Максим
Белицкий
- АКПродюсер
Алексей
Кундрат
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- АКОператор
Алексей
Карпухин
- АИКомпозитор
Антон
Ильин