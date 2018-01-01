Алла Лавлинская

Биография

Алла Музалева – актриса театра и кино, родилась 1 августа 1984 года. Фильмография насчитывает более 35 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актрисе принесли роли в многосерийных детективах «Пятницкий», «Прокурорская проверка» и др. В школьные годы будущая актриса занималась музыкой и хореографией. В родном Воронеже окончила университет по специальности телевизионный журналист. В 2015 году стала выпускницей МГИКа (курс А. Г. Щекочихина), получив актерскую профессию. Сниматься в кино начала, будучи еще студенткой. Первым фильмом Аллы Музалевой стал многосерийный детектив «Кулагин и партнеры». Затем актриса снялась в одной из серий популярного ситкома «Счастливы вместе». Сыграла секретаря в сериале «Восьмидесятые». В 2011 году участвовала в многосерийном детективе «Пятницкий». В 2013 году небольшую роль Алла Музалева исполнила в сериале «Как выйти замуж за миллионера – 2». Спустя год снялась в многосерийном боевике «Бессонница». В полнометражной драме «Большой» режиссера Валерия Тодоровского сыграла пресс-секретаря театра. В том же году была задействована в биографическом сериале «Маргарита Назарова». Снялась в нескольких рекламных роликах для ТВ.