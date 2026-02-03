WinkСериалыАисты счастья1-й сезон3-я серия
9.02024, Аисты счастья. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама16+
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Аисты счастья (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
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О сериале
Марина Леонидова живёт с дочками и мамой в частном доме в небольшом городе Юрятин. Местный бизнесмен Ковров на месте её дома планирует строительство торгового центра. Ковров предлагает Марине с семьёй переехать в городскую квартиру, но она отказывается и намерена бороться за свой дом до конца.
Марина знакомится с Романом, они влюбляются друг в друга, а вскоре выясняется, что он главный архитектор торгового центра. Роман готов отказаться от контракта ради Марины. Но в её жизнь возвращается бывший муж, объявив, что у него смертельная болезнь…
Рейтинг
- АБРежиссёр
Александра
Бутько
- ЮШАктриса
Юлия
Шиферштейн
- Актёр
Артём
Осипов
- ЯТАктриса
Янина
Третьякова
- АЧАктриса
Анастасия
Черкасова
- ЛСАктриса
Любовь
Сергеева
- Актёр
Алексей
Каманин
- НГАктёр
Николай
Герман
- ПСАктёр
Павел
Савинов
- СЕАктёр
Сергей
Ершов
- ВЯАктёр
Владимир
Якимов
- ССАктёр
Сергей
Соловьёв
- СЕСценарист
Станислав
Ефросинин
- НКСценарист
Николай
Крутиков
- ЕМПродюсер
Елена
Метликина
- МЯПродюсер
Марина
Яковлева
- ЛЖПродюсер
Людмила
Жигалова
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- МГМонтажёр
Максим
Григорьев
- ИБОператор
Игорь
Буряк
- АМКомпозитор
Артур
Мкртчян