Аисты счастья. Сезон 1. Серия 3
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Сериалы
Аисты счастья
1-й сезон
3-я серия
9.02024, Аисты счастья. Сезон 1. Серия 3
Мелодрама16+
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Аисты счастья (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Марина Леонидова живёт с дочками и мамой в частном доме в небольшом городе Юрятин. Местный бизнесмен Ковров на месте её дома планирует строительство торгового центра. Ковров предлагает Марине с семьёй переехать в городскую квартиру, но она отказывается и намерена бороться за свой дом до конца.

Марина знакомится с Романом, они влюбляются друг в друга, а вскоре выясняется, что он главный архитектор торгового центра. Роман готов отказаться от контракта ради Марины. Но в её жизнь возвращается бывший муж, объявив, что у него смертельная болезнь…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
49 мин / 00:49

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Актёры и съёмочная группа сериала «Аисты счастья»