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Аисты счастья
Актёры и съёмочная группа сериала «Аисты счастья»

Актёры и съёмочная группа сериала «Аисты счастья»

Режиссёры

Александра Бутько

Александра Бутько

Режиссёр

Актёры

Юлия Шиферштейн

Юлия Шиферштейн

Актриса
Артём Осипов

Артём Осипов

Актёр
Янина Третьякова

Янина Третьякова

Актриса
Анастасия Черкасова

Анастасия Черкасова

Актриса
Любовь Сергеева

Любовь Сергеева

Актриса
Алексей Каманин

Алексей Каманин

Актёр
Николай Герман

Николай Герман

Актёр
Павел Савинов

Павел Савинов

Актёр
Сергей Ершов

Сергей Ершов

Актёр
Владимир Якимов

Владимир Якимов

Актёр
Сергей Соловьёв

Сергей Соловьёв

Актёр

Сценаристы

Станислав Ефросинин

Станислав Ефросинин

Сценарист
Николай Крутиков

Николай Крутиков

Сценарист

Продюсеры

Елена Метликина

Елена Метликина

Продюсер
Марина Яковлева

Марина Яковлева

Продюсер
Людмила Жигалова

Людмила Жигалова

Продюсер
Ольга Манеева

Ольга Манеева

Продюсер
Марина Хрипунова

Марина Хрипунова

Продюсер
Ирина Босова

Ирина Босова

Продюсер

Монтажёры

Максим Григорьев

Максим Григорьев

Монтажёр

Операторы

Игорь Буряк

Игорь Буряк

Оператор

Композиторы

Артур Мкртчян

Артур Мкртчян

Композитор