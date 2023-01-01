Биография

Сергей Ершов – российский актер, известный преимущественно по многосерийным телевизионным фильмам. Родился 13 июля 1971 года. В кинематограф пришел уже в достаточно зрелом возрасте. Первый фильм с участием актера Сергея Ершова вышел в 1992 году. Это была достаточно популярная мелодрама «Анкор, еще анкор!», снятая Петром Тодоровским. Через год актер снялся в романтической комедии Георгия Данелия «Настя». Стоит отметить, что роли Сергея Ершова были эпизодическими, однако это все же сыграло положительную роль в его дальнейшей карьере. Типаж Сергея Ершова хорошо подходит для образов государственных служащих. Он отлично справился с ролями врачей в таких телесериалах, как «След», «Москва. Три вокзала», «Прокурорская проверка» и «Дело врачей». Достаточно известными являются и такие многосерийные фильмы Сергея Ершова, как «Верное средство», «Как выйти замуж за миллионера – 2» и «Паутина – 7». В 2014 году актер появился в культовом сериале «Пятницкий. Глава четвертая» и в дальнейшем часто стал сниматься в криминальных лентах. Сразу три проекта с его участием вышли в 2017 году: «Оптимисты», «Свидетели» и «Лесник. Своя земля». Также готовятся к выходу телепроекты «Любимая» и «Венец творения».