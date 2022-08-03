7.82016, Петербург. Только по любви
Комедия, Мелодрама106 мин18+
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Петербург. Только по любви (фильм, 2016) смотреть онлайн
О фильме
В Петербурге легко почувствовать себя влюбленным. Здесь запросто решаются на авантюры, вмиг меняют рабочий комбинезон на вечернее платье и готовы доверить свою судьбу шаману. В этом городе иногда кажется, что если прыгнуть с крыши, то можно взлететь, что бронзовые скульптуры вот-вот оживут, а Иосифа Бродского еще можно спасти, если снять про него кино.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.9 IMDb
- АГРежиссёр
Аксинья
Гог
- ННРежиссёр
Наталья
Назарова
- ОБРежиссёр
Оксана
Бычкова
- НКРежиссёр
Наталья
Кудряшова
- Актриса
Рената
Литвинова
- Актриса
Анна
Михалкова
- Актриса
Надежда
Маркина
- Актриса
Анна
Уколова
- Актриса
Полина
Кутепова
- Актриса
Светлана
Камынина
- Актёр
Александр
Паль
- Актёр
Михаил
Боярский
- Актёр
Максим
Виторган
- УДАктриса
Ульяна
Добровская
- АГСценарист
Аксинья
Гог
- ННСценарист
Наталья
Назарова
- ОБСценарист
Оксана
Бычкова
- РССценарист
Рафат
Самигуллин
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- ЭППродюсер
Эдуард
Пичугин
- НСПродюсер
Наталья
Смирнова
- НДПродюсер
Наталья
Дрозд
- КСОператор
Ксения
Середа
- АХОператор
Алишер
Хамидходжаев
- ЭМОператор
Эдуард
Мошкович