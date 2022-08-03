Петербург. Только по любви
Wink
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Петербург. Только по любви
7.82016, Петербург. Только по любви
Комедия, Мелодрама106 мин18+
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Петербург. Только по любви (фильм, 2016) смотреть онлайн

О фильме

В Петербурге легко почувствовать себя влюбленным. Здесь запросто решаются на авантюры, вмиг меняют рабочий комбинезон на вечернее платье и готовы доверить свою судьбу шаману. В этом городе иногда кажется, что если прыгнуть с крыши, то можно взлететь, что бронзовые скульптуры вот-вот оживут, а Иосифа Бродского еще можно спасти, если снять про него кино.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Петербург. Только по любви»