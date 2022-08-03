В Петербурге легко почувствовать себя влюбленным. Здесь запросто решаются на авантюры, вмиг меняют рабочий комбинезон на вечернее платье и готовы доверить свою судьбу шаману. В этом городе иногда кажется, что если прыгнуть с крыши, то можно взлететь, что бронзовые скульптуры вот-вот оживут, а Иосифа Бродского еще можно спасти, если снять про него кино.

