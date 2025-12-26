СашаТаня (сериал, 2013) сезон 10 серия 19 смотреть онлайн

Сергеевы теперь многодетная семья со всеми сопутствующими радостями и проблемами. Как теперь изменится их быт, расскажет комедия «СашаТаня», 10 сезон которой можно смотреть на Wink.



В 10 сезоне любимого ситкома семья Сергеевых оказывается в непривычном для себя положении — воспитание сразу нескольких детей оказывается для них тяжелым вызовом. К тому же подросший Алеша все никак не может найти компромисс между учебой и интересом к футболу. Тем временем переезд вносит коррективы в жизнь Миши и Лили, Гена и Зубова размышляют о будущем своих отношений, а Ева встречает серьезную конкуренцию в бизнесе.



Посмеяться над курьезными ситуациями и провести время с давно знакомыми героями вы сможете, когда будете смотреть «СашаТаня». Сериал, 10 сезон которого припас немало сюрпризов, вы найдете в онлайн-кинотеатре Wink.

