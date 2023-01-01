Биография

Валентина Рубцова — актриса театра, кино и телевидения. Родилась в Макеевке 3 октября 1977 года. Еще в подростковые годы играла в театре юного зрителя города Донецка, а после получения аттестата переехала в Москву и поступила в театральный вуз. В 1999 году прошла отбор в музыкальную группу «Девочки», продюсером которой был Игорь Матвиенко. Вместе с коллективом выпустила клипы на песни «Говорила мама», «Я хочу быть птичкой». Фильмография Валентины Рубцовой насчитывает более 25 проектов. Актрису можно встретить в комедиях «Универ», «СашаТаня», «Кто в доме хозяин?». Также известна по работе на телевидении, например, в шоу «Слава богу, ты пришел!» и «Большая разница».