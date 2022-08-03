Кабы я была царица. Серия 1
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Кабы я была царица
1-й сезон
1-я серия

Кабы я была царица (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.92012, Кабы я была царица. Серия 1
Драма, Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

После смерти матери опеку над младшими сестрами взяла на себя старшая Тамара. В бесконечных заботах о сестрах прошла ее молодость, замуж Тамара так и не вышла. Сестрички подросли. В годовщину смерти матери собрались они за столом и стали вспоминать, как когда-то в детстве играли они в игру, загадывая желание. Начиналась игра словами: «Кабы я была царица…».

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

5.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Кабы я была царица»