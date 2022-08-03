После смерти матери опеку над младшими сестрами взяла на себя старшая Тамара. В бесконечных заботах о сестрах прошла ее молодость, замуж Тамара так и не вышла. Сестрички подросли. В годовщину смерти матери собрались они за столом и стали вспоминать, как когда-то в детстве играли они в игру, загадывая желание. Начиналась игра словами: «Кабы я была царица…».

