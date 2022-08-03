Кабы я была царица (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
8.92012, Кабы я была царица. Серия 1
Драма, Мелодрама18+
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О сериале
После смерти матери опеку над младшими сестрами взяла на себя старшая Тамара. В бесконечных заботах о сестрах прошла ее молодость, замуж Тамара так и не вышла. Сестрички подросли. В годовщину смерти матери собрались они за столом и стали вспоминать, как когда-то в детстве играли они в игру, загадывая желание. Начиналась игра словами: «Кабы я была царица…».
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
- САРежиссёр
Сергей
Алешечкин
- АЛАктёр
Алексей
Литвиненко
- МБАктриса
Мария
Белоненко
- АКАктёр
Александр
Касаткин
- РКАктёр
Роман
Куперман
- Актриса
Анастасия
Панина
- Актриса
Елена
Лотова
- Актриса
Леся
Кудряшова
- ТКАктёр
Тимофей
Каратаев
- Актриса
Зоя
Буряк
- ВПАктёр
Виктор
Полторацкий
- МБПродюсер
Максим
Белицкий
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ЕМПродюсер
Елена
Марковская
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- АДХудожник
Александр
Даниленко
- ВКОператор
Виталий
Коневцов
- АИКомпозитор
Антон
Ильин