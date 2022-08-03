Чужой ребенок. Серия 4
Чужой ребенок
1-й сезон
4-я серия

Чужой ребенок (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

2019, Чужой ребенок. Серия 4
Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Волю судеб успешная актриса Надежда становится матерью чужому ребенку. Ради этого она оставляет карьеру и устраивается вести кружок творчества в захолустный ДК. Постепенно Надежда начинает понимать, что не справляется с воспитанием сына – у него взрывной характер и упрямства хоть отбавляй.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Чужой ребенок»