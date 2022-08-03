Чужой ребенок (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Волю судеб успешная актриса Надежда становится матерью чужому ребенку. Ради этого она оставляет карьеру и устраивается вести кружок творчества в захолустный ДК. Постепенно Надежда начинает понимать, что не справляется с воспитанием сына – у него взрывной характер и упрямства хоть отбавляй.

