WinkСериалыЧужой ребенок1-й сезон4-я серия
Чужой ребенок (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
8.92019, Чужой ребенок. Серия 4
Мелодрама16+
Сезоны и серии
О сериале
Волю судеб успешная актриса Надежда становится матерью чужому ребенку. Ради этого она оставляет карьеру и устраивается вести кружок творчества в захолустный ДК. Постепенно Надежда начинает понимать, что не справляется с воспитанием сына – у него взрывной характер и упрямства хоть отбавляй.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
- ИКРежиссёр
Игорь
Кечаев
- АЛРежиссёр
Анна
Лутцева
- Актриса
Мария
Берсенева
- Актриса
Ёла
Санько
- ВРАктёр
Владислав
Резник
- ЕОАктёр
Евгений
Овчинников
- ССАктёр
Станислав
Сальников
- АКАктриса
Анна
Карышева
- ИКАктёр
Игорь
Кечаев
- АПАктёр
Александр
Попандопуло
- ЕКАктёр
Евгений
Кушпель
- ЕБАктриса
Елена
Бередина
- ВРСценарист
Вячеслав
Рогожкин
- АИСценарист
Александра
Иванчикова
- НКПродюсер
Наталья
Клевцова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- ДЧПродюсер
Дмитрий
Черкасов
- ОГПродюсер
Олег
Газе
- ВЯХудожник
Владимир
Ярин
- ДНМонтажёр
Дмитрий
Наумов
- АКОператор
Андрей
Капранов
- АККомпозитор
Андрей
Климинов