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Чужой ребенок
1-й сезон

Чужой ребенок (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

8.92019, Чужой ребенок. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Волю судеб успешная актриса Надежда становится матерью чужому ребенку. Ради этого она оставляет карьеру и устраивается вести кружок творчества в захолустный ДК. Постепенно Надежда начинает понимать, что не справляется с воспитанием сына – у него взрывной характер и упрямства хоть отбавляй.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

7.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Чужой ребенок»