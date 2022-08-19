Битва с киборгами (фильм, 2017) смотреть онлайн
О фильме
Фантастический боевик «Битва с киборгами» — фильм про наемников, которых нанимают для «неофициальной» работы, а потом так же неофициально списывают в утиль.
Команда бойцов получает задание и отправляется в Чернобыль, рассчитывая быстро забрать груз и уйти без лишнего шума. Но с первых минут все идет не по плану: связь рвется, поддержки нет, а маршрут словно заранее проложен так, чтобы загнать людей в ловушку. Вскоре на отряд начинает охотиться боевой дрон: машина не ведет переговоров, не устает и методично «уничтожает» одного бойца за другим, заставляя выживших импровизировать на ходу. Наемники понимают: они здесь не охотники, а жертва, поскольку кто-то наверху решил протестировать киборгов в боевых условиях.
«Битва с киборгами» 2017 года — честное B-movie, которое понравится тем, кто любит прямолинейные боевики и не ждет от сюжета откровений — здесь нет загадок, а лишь постоянный адреналиновый экшн.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик
КачествоFull HD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
- МГРежиссёр
Мишель
Гулд
- СПАктёр
Сури
Пател
- БСАктёр
Борислав
Сарандев
- Актёр
Луис
Мэндилор
- Актриса
Наташа
Мальте
- ДСАктёр
Дэн
Саутуорт
- Актёр
Олег
Тактаров
- ДЭАктёр
Джейсон
Эрлз
- РРАктёр
Ричард
Рейд
- ДСАктриса
Доминик
Суэйн
- ДМАктёр
Джо
Марр
- МГСценарист
Мишель
Гулд
- ДМСценарист
Джо
Марр
- МФСценарист
Майкл
Филип
- ДБПродюсер
Джеймс
Брюс IV
- ЭФПродюсер
Эрианн
Фрайзер
- ВЧАктёр дубляжа
Валерий
Чеботаев
- АПАктёр дубляжа
Андрей
Пирог
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Фёдоров
- СЧОператор
Стивен
Чандлер Уайтхед