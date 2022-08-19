Фантастический боевик «Битва с киборгами» — фильм про наемников, которых нанимают для «неофициальной» работы, а потом так же неофициально списывают в утиль.



Команда бойцов получает задание и отправляется в Чернобыль, рассчитывая быстро забрать груз и уйти без лишнего шума. Но с первых минут все идет не по плану: связь рвется, поддержки нет, а маршрут словно заранее проложен так, чтобы загнать людей в ловушку. Вскоре на отряд начинает охотиться боевой дрон: машина не ведет переговоров, не устает и методично «уничтожает» одного бойца за другим, заставляя выживших импровизировать на ходу. Наемники понимают: они здесь не охотники, а жертва, поскольку кто-то наверху решил протестировать киборгов в боевых условиях.



«Битва с киборгами» 2017 года — честное B-movie, которое понравится тем, кто любит прямолинейные боевики и не ждет от сюжета откровений — здесь нет загадок, а лишь постоянный адреналиновый экшн.

