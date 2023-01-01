Биография

Наташа Мальте — норвежская актриса и продюсер. Лауреат премии канала MTV. Родилась в Осло 19 января 1974 года. В детстве Наташа мечтала стать актрисой, занималась танцами. Окончив школу, поступила в музыкальный театр в Лондоне. Также Мальте работала фотомоделью, участвовала в модных показах и снималась для журналов. Первую роль в кино Наташа Мальте исполнила в криминальном сериале «Вайпер». Всего в фильмографии актрисы более 65 картин. Она снималась в фильмах «Я, снова я и Ирэн»,«Хаос», «Значит, война», «Бесшабашное ограбление», «Нападение на Уолл-стрит» и сериалах «Грань», «Темный ангел», «Падший», «Первая волна», «Тысячелетие». Стала продюсером короткометражки Natassia.