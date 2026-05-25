Снайперы-43
Wink
Фильмы
Снайперы-43
8.62025, Oʻzbek qizi
Военный, Драма120 мин18+

Снайперы-43 (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Простая узбекская девушка отправляется на фронт в поисках пропавшего жениха и попадает в снайперский отряд. Военная драма «Снайперы-43» — фильм о женском подвиге в разрушительной войне.

Сирота Джамиля живет с тетей, работает в колхозе и ждет с фронта жениха Рустама, от которого уже давно не было вестей. На Джамилю положил глаз местный председатель, который всеми правдами и неправдами пытается убедить тетю выдать девушку за него замуж. Не выдержав давления, Джамиля решается покинуть дом и уйти на фронт, искать Рустама. В дороге девушка встречает бойцов Красной армии и попадает под немецкий обстрел, проявив чудеса меткости. Увидев в Джамиле прирожденного снайпера, начальство отправляет ее обучаться военному делу, чтобы она смогла сражаться с вражескими войсками.

Что придется пережить Джамиле на войне, покажет драма «Снайперы-43», смотреть которую можно на Wink.

Страна
Узбекистан, Беларусь
Жанр
Военный, Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
120 мин / 02:00

Рейтинг

7.5 КиноПоиск