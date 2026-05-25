Снайперы-43 (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Простая узбекская девушка отправляется на фронт в поисках пропавшего жениха и попадает в снайперский отряд. Военная драма «Снайперы-43» — фильм о женском подвиге в разрушительной войне.
Сирота Джамиля живет с тетей, работает в колхозе и ждет с фронта жениха Рустама, от которого уже давно не было вестей. На Джамилю положил глаз местный председатель, который всеми правдами и неправдами пытается убедить тетю выдать девушку за него замуж. Не выдержав давления, Джамиля решается покинуть дом и уйти на фронт, искать Рустама. В дороге девушка встречает бойцов Красной армии и попадает под немецкий обстрел, проявив чудеса меткости. Увидев в Джамиле прирожденного снайпера, начальство отправляет ее обучаться военному делу, чтобы она смогла сражаться с вражескими войсками.
Что придется пережить Джамиле на войне, покажет драма «Снайперы-43», смотреть которую можно на Wink.
СтранаУзбекистан, Беларусь
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
КачествоFull HD
Время120 мин / 02:00
Рейтинг
- АБРежиссёр
Акбар
Бектурдиев
- МААктёр
Мухаммадисо
Абдулхаиров
- ЕШАктриса
Елизавета
Шукова
- Актёр
Олег
Тактаров
- АОАктёр
Андрей
Олиференко
- ВШАктёр
Валерий
Шушкевич
- АКАктёр
Артем
Курень
- АВАктёр
Арсений
Врагов
- ИКСценарист
Игорь
Костюченко
- ФАПродюсер
Фирдавс
Абдухаликов
- АСХудожник
Акмал
Саидов
- НОХудожница
Наталья
Одинцова
- МКОператор
Максим
Куровский