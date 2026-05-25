Простая узбекская девушка отправляется на фронт в поисках пропавшего жениха и попадает в снайперский отряд. Военная драма «Снайперы-43» — фильм о женском подвиге в разрушительной войне.



Сирота Джамиля живет с тетей, работает в колхозе и ждет с фронта жениха Рустама, от которого уже давно не было вестей. На Джамилю положил глаз местный председатель, который всеми правдами и неправдами пытается убедить тетю выдать девушку за него замуж. Не выдержав давления, Джамиля решается покинуть дом и уйти на фронт, искать Рустама. В дороге девушка встречает бойцов Красной армии и попадает под немецкий обстрел, проявив чудеса меткости. Увидев в Джамиле прирожденного снайпера, начальство отправляет ее обучаться военному делу, чтобы она смогла сражаться с вражескими войсками.



Что придется пережить Джамиле на войне, покажет драма «Снайперы-43», смотреть которую можно на Wink.

