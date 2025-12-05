Миллиард проблем (сериал, 2025) смотреть онлайн

Добрый комедийный сериал о том, как деньги могут сводить с ума. «Миллиард проблем» смотреть можно будет на видеосервисе Wink.



Калачёвы привыкли жить скромно. Родители считают каждую копейку, экономят на всем, но не теряют оптимизма. Глава семейства Ростик работает школьным учителем, но мечтает получить научный грант. Кроме того, вся семья регулярно участвует в разных эстафетах, розыгрышах и лотереях в надежде выиграть приз. Однажды удача улыбается Калачёвым: Ростик выигрывает в лотерее миллиард рублей. Вот теперь-то они смогут зажить беззаботно, но оказывается, не все так просто. Большие деньги дают не только возможности, но и новые серьезные испытания.



Удастся ли героям пережить денежную лихорадку и сохранить семью? Смотрите новый отечественный комедийный проект «Миллиард проблем» — сериал 2025 года будет доступен на Wink.

