Миллиард проблем (сериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
О сериале
Российский комедийный ситком о том, что нет ничего важнее семьи. Не упустите 1 сезон нового интересного проекта «Миллиард проблем» — сериал 2025 года будет доступен на видеосервисе Wink.
В первом сезоне мы знакомимся с небогатым семейством Калачёвых, где все привыкли жить на зарплату отца Ростика, школьного учителя. Несмотря на вечный контроль расходов и скромную жизнь, отец, мать, трое детей и дед не унывают и постоянно участвуют в розыгрышах и конкурсах. Однажды их усилия, наконец, окупаются: Ростик получает выигрышный лотерейный билет, и теперь Калачёвы внезапно становятся миллиардерами. Мечты превращаются в реальность: красивая машина, массажное кресло, дорогие подарки и модная одежда. Однако в их жизни появляется и то, о чем раньше они даже не думали: зависть соседей, требования от родственников и трудности с владением такой большой суммы денег.
Смогут ли герои не потерять тепло семейных отношений, или внезапный денежный выигрыш изменит их навсегда? Узнаете в 1 сезоне нового российского проекта — сериал «Миллиард проблем» смотреть можно будет на Wink.
Рейтинг
- КВРежиссёр
Кирилл
Васильев
- ЕБРежиссёр
Екатерина
Боровлева
- АРРежиссёр
Александр
Рыбин
- Режиссёр
Максим
Рыбаков
- Режиссёр
Владимир
Неклюдов
- ССРежиссёр
Сергей
Сёмин
- ИПРежиссёр
Игорь
Попцов
- Актёр
Сергей
Епишев
- АПАктриса
Анастасия
Попова
- МСАктёр
Матвей
Семёнов
- ИВАктёр
Игорь
Вуколов
- Актриса
Алёна
Малахова
- ВКАктриса
Варвара
Куприна
- ССАктриса
Светлана
Суханова
- УГАктриса
Ульяна
Глушкова
- Актёр
Олег
Тактаров
- ВСАктёр
Вадим
Салахов
- ТЗАктёр
Тимофей
Зайцев
- АКАктриса
Алёна
Климашова
- ДКАктёр
Дмитрий
Костяев
- ИЩСценарист
Иван
Щербак
- Сценарист
Олег
Липин
- ИБСценарист
Игорь
Бобков
- СФСценарист
Сергей
Фирсов
- ДЭХудожница
Дарья
Эдокова
- ДПОператор
Денис
Панов