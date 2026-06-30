Биография

Олег Липин — российский сценарист. Родился 1 июня 1988 года. После окончания школы поступил в Ижевский государственный технический университет имени Калашникова, где изучал математическое моделирование процессов и технологий. В родном городе участвовал в Клубе веселых и находчивых, вел мероприятия и праздники. Работал в агентстве 1147 PRODUCTIONS. Сегодня Олег Липнин успешно работает в киносфере. Его старт можно назвать мощным — он вошел в сценарную группу спортивной комедии «Дылды», повествующей о тренере-сексисте в условиях женской команды. Также работал на проекте «Оливье и роботы».