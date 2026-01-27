Миллиард проблем (сериал, 2025) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Российский комедийный ситком о том, что нет ничего важнее семьи. Не упустите 1 сезон нового интересного проекта «Миллиард проблем» — сериал 2025 года будет доступен на видеосервисе Wink.



В первом сезоне мы знакомимся с небогатым семейством Калачёвых, где все привыкли жить на зарплату отца Ростика, школьного учителя. Несмотря на вечный контроль расходов и скромную жизнь, отец, мать, трое детей и дед не унывают и постоянно участвуют в розыгрышах и конкурсах. Однажды их усилия, наконец, окупаются: Ростик получает выигрышный лотерейный билет, и теперь Калачёвы внезапно становятся миллиардерами. Мечты превращаются в реальность: красивая машина, массажное кресло, дорогие подарки и модная одежда. Однако в их жизни появляется и то, о чем раньше они даже не думали: зависть соседей, требования от родственников и трудности с владением такой большой суммы денег.



Смогут ли герои не потерять тепло семейных отношений, или внезапный денежный выигрыш изменит их навсегда? Узнаете в 1 сезоне нового российского проекта — сериал «Миллиард проблем» смотреть можно будет на Wink.

