Алёна Малахова

Биография

Алена Малахова — российская актриса. Родилась 4 декабря 2009 года. Занималась в студиях «Актер» и «Proтанцы». Играла в хореографическом спектакле «Девочка со спичками», поставленном Мигелем. Кроме того, снималась в рекламах российских компаний «Лента», «Магнит», «Ситилинк». Дублировала героиню Мартину в аудиоспектакле «Голем прячется в стенах». Сегодня фильмография Алены Малаховой насчитывает более 10 работ. Ее можно встретить в таких проектах, как «Триггер», «Монастырь», «Хрустальный», «Вера больше не верит в романтику», «Морозова». Также в 2022 году снялась в детективной драме «Фишер».