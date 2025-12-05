Миллиард проблем (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Калачёвы экономят на всём, а папа, школьный учитель Ростик, ведёт подсчёты затрат в блокноте и мечтает о гранте. Семья не унывает, участвует в эстафетах, лотереях и конкурсах, где можно выиграть полезный приз. Всё меняется, когда Ростику достаётся выигрышный билет на миллиард рублей. Казалось бы, теперь Калачёвым не о чем беспокоиться, ведь они обеспечены на всю жизнь. Но с появлением больших денег появляются и большие проблемы.

