Временно недоступен. Сезон 1. Серия 6
Wink
Детям
Временно недоступен
1-й сезон
6-я серия

Временно недоступен (сериал, 2015) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

9.12015, Временно недоступен. Сезон 1. Серия 6
Комедии12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Если вы всего лишь мелкий чиновник или следователь следственного отдела, вам наверняка кажется, что ничего экстраординарного в вашей жизни произойти не может, потому что этого не может быть никогда. Но стоит сделать только один неверный шаг, совершить необдуманный поступок, сесть в случайную машину, обнаружить у себя чужие документы, и ваша жизнь независимо от вас может изменить привычное русло и потечь в неизвестном направлении.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Временно недоступен»

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