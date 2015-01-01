Временно недоступен (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Временно недоступен. Сезон 1. Серия 1
Временно недоступен
1-й сезон
1-я серия

Комедия12+

О сериале

Если вы всего лишь мелкий чиновник или следователь следственного отдела, вам наверняка кажется, что ничего экстраординарного в вашей жизни произойти не может, потому что этого не может быть никогда. Но стоит сделать только один неверный шаг, совершить необдуманный поступок, сесть в случайную машину, обнаружить у себя чужие документы, и ваша жизнь независимо от вас может изменить привычное русло и потечь в неизвестном направлении.

Россия
Комедия
Full HD
50 мин / 00:50

7.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

