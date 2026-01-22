Палата №6 (фильм, 2009) смотреть онлайн

Палата №6
2009, Палата №6
Драма83 мин18+
Главный врач провинциальной психиатрической больницы Рагин обнаруживает в одном из своих пациентов (Громове) человека с оригинальным мышлением, более того - собственной философией. В беседах с душевнобольным доктор видит безумие мира и скоро сам теряет рассудок. Но кто вправе решать, где та грань, за которой начинается безумие?

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

