Палата №6 (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Палата №6
Драма83 мин18+
О фильме
Главный врач провинциальной психиатрической больницы Рагин обнаруживает в одном из своих пациентов (Громове) человека с оригинальным мышлением, более того - собственной философией. В беседах с душевнобольным доктор видит безумие мира и скоро сам теряет рассудок. Но кто вправе решать, где та грань, за которой начинается безумие?
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb
- АГРежиссёр
Александр
Горновский
- Режиссёр
Карен
Шахназаров
- Актёр
Владимир
Ильин
- Актёр
Александр
Панкратов-Чёрный
- Актёр
Евгений
Стычкин
- Актёр
Алексей
Вертков
- ВСАктёр
Виктор
Соловьев
- Актёр
Алексей
Жарков
- СЭАктёр
Станислав
Эвентов
- АОАктриса
Алина
Ольшанская
- Актриса
Анна
Синякина
- АЕАктриса
Альбина
Евтушевская
- АБСценарист
Александр
Бородянский
- Сценарист
Карен
Шахназаров
- АЧСценарист
Антон
Чехов
- ГШПродюсер
Галина
Шадур
- Продюсер
Карен
Шахназаров
- ИКМонтажёр
Ирина
Кожемякина
- АКОператор
Александр
Кузнецов
- ЕККомпозитор
Евгений
Кадимский