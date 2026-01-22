Палата №6 (фильм, 2009) смотреть онлайн

Главный врач провинциальной психиатрической больницы Рагин обнаруживает в одном из своих пациентов (Громове) человека с оригинальным мышлением, более того - собственной философией. В беседах с душевнобольным доктор видит безумие мира и скоро сам теряет рассудок. Но кто вправе решать, где та грань, за которой начинается безумие?

