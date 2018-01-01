Wink
Фильмы
Палата №6
Актёры и съёмочная группа фильма «Палата №6»

Актёры и съёмочная группа фильма «Палата №6»

Режиссёры

Александр Горновский

Режиссёр
Карен Шахназаров

Режиссёр

Актёры

Владимир Ильин

АктёрРагин
Александр Панкратов-Чёрный

АктёрМихаил Аверьянович
Евгений Стычкин

АктёрХоботов
Алексей Вертков

АктёрГромов
Виктор Соловьев

АктёрНикита
Алексей Жарков

Актёрстарый главврач
Станислав Эвентов

Актёр
Алина Ольшанская

Актриса
Анна Синякина

Актриса
Альбина Евтушевская

АктрисаДарья

Сценаристы

Александр Бородянский

Сценарист
Карен Шахназаров

Сценарист
Антон Чехов

Сценарист

Продюсеры

Галина Шадур

Продюсер
Карен Шахназаров

Продюсер

Монтажёры

Ирина Кожемякина

Монтажёр

Операторы

Александр Кузнецов

Оператор

Композиторы

Евгений Кадимский

Композитор