Великолепная пятерка (фильм, 2023) смотреть онлайн

Собачка балерины Большого театра и стая бродячих псов пытаются вернуть драгоценную диадему. Приключенческая сказка «Великолепная пятерка» — фильм от создателей мультфильмов «Щелкунчик и волшебная флейта», «Пиноккио. Правдивая история» и «Большое путешествие».



Москва, 1909 год. Молодая и очень талантливая балерина Анастасия получает главную роль в «Лебедином озере» Большого театра. Вот только баронесса Турчинская, претендовавшая на участие в знаменитой постановке, не готова терпеть такого отношения к себе. Она поручает своему поклоннику выкрасть из театра бесценную диадему Екатерины Великой, которая должна стать украшением четвертого акта. Вернуть драгоценность берется Марго, любимая собачка Анастасии, а также стая бродячих псов во главе с ее новым знакомым Самсоном.



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