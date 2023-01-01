Великолепная пятерка
Wink
Детям
Великолепная пятерка
9.22023, Великолепная пятерка
Мультфильм75 мин6+
Собачка балерины Большого театра разыскивает украденную драгоценность императрицы. Сказочное приключение в царской России
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Великолепная пятерка (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Собачка балерины Большого театра и стая бродячих псов пытаются вернуть драгоценную диадему. Приключенческая сказка «Великолепная пятерка» — фильм от создателей мультфильмов «Щелкунчик и волшебная флейта», «Пиноккио. Правдивая история» и «Большое путешествие».

Москва, 1909 год. Молодая и очень талантливая балерина Анастасия получает главную роль в «Лебедином озере» Большого театра. Вот только баронесса Турчинская, претендовавшая на участие в знаменитой постановке, не готова терпеть такого отношения к себе. Она поручает своему поклоннику выкрасть из театра бесценную диадему Екатерины Великой, которая должна стать украшением четвертого акта. Вернуть драгоценность берется Марго, любимая собачка Анастасии, а также стая бродячих псов во главе с ее новым знакомым Самсоном.

Захватывающие приключения поджидают героев на каждом углу, а нам остается только смотреть. «Великолепная пятерка» онлайн уже доступна на Wink.

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Страна
Россия
Жанр
Мультфильм
Качество
Full HD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Великолепная пятерка»