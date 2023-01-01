Великолепная пятерка (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Собачка балерины Большого театра и стая бродячих псов пытаются вернуть драгоценную диадему. Приключенческая сказка «Великолепная пятерка» — фильм от создателей мультфильмов «Щелкунчик и волшебная флейта», «Пиноккио. Правдивая история» и «Большое путешествие».
Москва, 1909 год. Молодая и очень талантливая балерина Анастасия получает главную роль в «Лебедином озере» Большого театра. Вот только баронесса Турчинская, претендовавшая на участие в знаменитой постановке, не готова терпеть такого отношения к себе. Она поручает своему поклоннику выкрасть из театра бесценную диадему Екатерины Великой, которая должна стать украшением четвертого акта. Вернуть драгоценность берется Марго, любимая собачка Анастасии, а также стая бродячих псов во главе с ее новым знакомым Самсоном.
Захватывающие приключения поджидают героев на каждом углу, а нам остается только смотреть. «Великолепная пятерка» онлайн уже доступна на Wink.
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СтранаРоссия
ЖанрМультфильм
КачествоFull HD
Время75 мин / 01:15
Рейтинг
- ВРРежиссёр
Василий
Ровенский
- Актриса
Анна
Старшенбаум
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- Актёр
Гарик
Харламов
- Актёр
Павел
Прилучный
- Актёр
Александр
Гаврилин
- ФЛАктёр
Филипп
Лебедев
- Актриса
Ирина
Киреева
- АПАктриса
Анастасия
Портная
- Актёр
Антон
Эльдаров
- АСАктриса
Анастасия
Сорокина
- ВРСценарист
Василий
Ровенский
- ВРПродюсер
Василий
Ровенский
- Продюсер
Максим
Рогальский
- НСПродюсер
Надежда
Стегнеева
- ВРМонтажёр
Василий
Ровенский
- МММонтажёр
Максим
Мироненко
- АГКомпозитор
Антон
Грызлов