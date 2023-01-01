Wink
Детям
Великолепная пятерка
Актёры и съёмочная группа фильма «Великолепная пятерка»

Актёры и съёмочная группа фильма «Великолепная пятерка»

Режиссёры

Василий Ровенский

Василий Ровенский

Режиссёр

Актёры

Анна Старшенбаум

Анна Старшенбаум

АктрисаМарго
Диомид Виноградов

Диомид Виноградов

АктёрСамсон / Мясник
Гарик Харламов

Гарик Харламов

АктёрГолиаф
Павел Прилучный

Павел Прилучный

АктёрТемный Рыцарь
Александр Гаврилин

Александр Гаврилин

АктёрКрасавчик
Филипп Лебедев

Филипп Лебедев

АктёрНаперсток
Ирина Киреева

Ирина Киреева

АктрисаАнастасия / Баронесса
Анастасия Портная

Анастасия Портная

АктрисаКнопка / Женщина в красном
Антон Эльдаров

Антон Эльдаров

АктёрШустрый
Анастасия Сорокина

Анастасия Сорокина

АктрисаСын Самсона и Марго

Сценаристы

Василий Ровенский

Василий Ровенский

Сценарист

Продюсеры

Василий Ровенский

Василий Ровенский

Продюсер
Максим Рогальский

Максим Рогальский

Продюсер
Надежда Стегнеева

Надежда Стегнеева

Продюсер

Монтажёры

Василий Ровенский

Василий Ровенский

Монтажёр
Максим Мироненко

Максим Мироненко

Maksim Mironenko
Монтажёр

Композиторы

Антон Грызлов

Антон Грызлов

Композитор