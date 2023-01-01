Биография

Сергей Вячеславович Серов – актер театра и кино, режиссер. Празднует день рождения 31 декабря 1957 г. Родной город – Барнаул. В 2002 г. удостоен звания заслуженного артиста РФ. Со школы будущий актер Сергей Серов мечтал стать популярным артистом. Окончив 10 класс, он поступил в Алтайский институт культуры, а в дальнейшем – во время срочной службы выступал в театре Советской армии. В дальнейшем стал выпускником ГИТИСа. 25 лет состоял в труппе Российского академического молодежного театра, параллельно выступая в театре «АпАРТ». Женат на актрисе Ирине Аугшкап, сын – Александр Серов-Останкинский не стал менять семейную традицию и также выбрал для себя профессию актера. Всего за четверть века съемок на экраны вышло более 6 десятков фильмов Сергея Серова, не прекращавшего параллельно выступать на театральной сцене. Его первая роль – в скандальной картине середины 80-х «Плюмбум, или Опасная игра» (1986 г.). В памяти зрителей остались яркие роли Сергея Серова в ставших классикой своего жанра картинах: Свистунов – в мини-сериале «Дело о мертвых душах» (2005 г.), доктор Козлов в мелодраме «Позвони в мою дверь» (2008 г.), генерал – в фильме-катастрофе «Экипаж» (2016 г.). На съемках сериала «Деффчонки» (2012 г.) он вошел в режиссерскую команду.